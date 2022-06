GeNeuro : partenaire industriel de 'R&D' du projet HERVCOV

(Boursier.com) — GeNeuro , société biopharmaceutique développant de nouveaux traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes, telles que la sclérose en plaques (SEP), la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et les conséquences sévères du COVID-19 (post-COVID), annonce aujourd'hui que sa filiale de 'R&D' GeNeuro Innovation SAS sera le partenaire industriel de 'R&D' du projet HERVCOV financé par une subvention de 6,8 millions d'euros du programme HORIZON-Health de l'Union européenne.

Le projet HERVCOV est financé par une subvention dans le cadre de l'appel HORIZON-HLTH-2021-DISEASE ("Personalised medicine and infectious disease : understanding the individual host response to viruses") de la Commission Européenne dans le cadre du programme-cadre Horizon Europe.

Les partenaires sont l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (France), Ethniko Kai Kapodistriako Panepistimio Athinon (Grèce), Université de Rome Tor Vergata (Italie), Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (Espagne), Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (Espagne), GeNeuro Innovation SAS (France), Inserm Transfert (France), Klinicki Bolnicki Centar Rijeka (Croatie) et Frascati Scienza (Italie).

"GeNeuro Innovation collaborera avec ses partenaires multidisciplinaires pour développer des outils de diagnostic de W-ENV décentralisés de qualité industrielle, ouvrant ainsi la porte à un traitement personnalisé dans de larges populations affectées par l'expression de W-ENV, allant du post COVID 19 à d'autres maladies potentiellement post-virales avec des symptômes analogues comme l'encéphalomyélite myalgique/syndrome de fatigue chronique (ME/CFS)" déclare Hervé Perron, Directeur Scientifique de GeNeuro.

"La participation de GeNeuro Innovation à HERVCOV valide notre expertise unique dans le domaine des HERV ", déclare Jesús Martin-Garcia, Président Directeur Général de GeNeuro. " Nous sommes reconnaissants de pouvoir participer à ce projet avec des centres de recherche de pointe de l'UE et nous sommes impatients de voir ses résultats qui pourraient apporter aux patients de nouvelles solutions thérapeutiques personnalisées".