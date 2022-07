GeNeuro : nouvelle publication

(Boursier.com) — GeNeuro , société biopharmaceutique développant de nouveaux traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes, telles que la sclérose en plaques (SEP), la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et les conséquences neuropsychiatriques sévères du COVID-19 (post-COVID), annonce ce jour la publication dans le journal scientifique de référence "Annals of Neurology" des résultats de la collaboration entre GeNeuro et le National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS).

Le NINDS fait partie des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis. Cette publication décrit le nouveau mécanisme pathogène de HERV-K dans la SLA sporadique et confirme l'action de l'anticorps de GeNeuro pour neutraliser cette toxicité.

Dr. Hervé Perron, Directeur Scientifique de GeNeuro, a déclaré : "Cette publication met en valeur les résultats obtenus à travers la collaboration entre le NINDS et GeNeuro. Elle met en lumière la pertinence de l'approche de GeNeuro contre la SLA sporadique via son nouvel anticorps monoclonal inhibiteur des effets neurotoxiques de la protéine HERV-K ENV, une toxine endogène détectée dans le liquide céphalo-rachidien des malades. Nous voulons maintenant avancer le plus rapidement possible pour apporter ce qui pourrait être un traitement qui change les perspectives pour les patients."