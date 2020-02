GeNeuro : mouvement au tour de table

GeNeuro : mouvement au tour de table









(Boursier.com) — Par courriers reçus le 3 février 2020 par l'Autorité des marchés financiers, la société anonyme de droit suisse Eclosion2 SA (Genève, Suisse), agissant pour le compte du fonds Eclosion2 & Cie SCPC, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 31 janvier 2020, les seuils de 1/3 du capital et des droits de vote de la société GeNeuro SA et détenir, pour le compte dudit fonds, 6.367.608 actions GeNeuro SA représentant autant de droits de vote, soit 30,93% du capital et des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation de capital de la société GeNeuro SA, précise le déclarant à l'autorité de marché.