GeNeuro : lien entre le SARS-CoV-2 et la protéine d'enveloppe pathogène HERV-W pro-inflammatoire (W-ENV)

(Boursier.com) — GeNeuro annonce aujourd'hui la publication dans la revue scientifique en libre accès iScience de " Cell Press " des nouveaux résultats de la collaboration entre GeNeuro et le CIRI, le Centre International de Recherche en Infectiologie, à Lyon en France, sur le lien entre le SARS-CoV-2 et la protéine d'enveloppe pathogène HERV-W pro-inflammatoire (W-ENV).

La publication (SARS-CoV-2 réveille d'anciens gènes rétroviraux et l'expression de la protéine d'enveloppe pro-inflammatoire HERV-W chez les patients COVID-19 - Charvet et al.) montre que l'exposition in vitro au SARS-CoV-2 (de la souche originale aux variantes successives du SARS-CoV-2, y compris l'Omicron) active l'expression de la protéine d'enveloppe pro-inflammatoire HERV-W du rétrovirus endogène humain (HERV) dans les cellules mononucléaires du sang périphérique (PBMC) d'un sous-ensemble de donneurs sains, de manière indépendante du récepteur ACE2 et de l'infection. Elle est détectée dans les lymphocytes sanguins et le sérum, de 20% environ de tous les individus positifs au moment du diagnostic par PCR à 100% des cas graves hospitalisés en unité de soins intensifs. W-ENV a également été trouvée dans les tissus post-mortem des poumons, du coeur, du tube digestif, du bulbe olfactif du cerveau et de la muqueuse nasale des patients COVID-19. Dans l'ensemble, les résultats de cette étude exhaustive démontrent que le SARS-CoV-2 peut induire l'expression de W-ENV et suggèrent son implication dans l'immunopathogenèse de certains syndromes associés au COVID-19 et, par conséquent, sa pertinence dans le développement d'un traitement personnalisé pour les patients.

Cell Press publie des résultats d'une importance inhabituelle dans tous les domaines de la biologie expérimentale, y compris, mais sans s'y limiter, la biologie cellulaire, la biologie moléculaire, les neurosciences, l'immunologie, la virologie et la microbiologie, le cancer, la génétique humaine, la biologie des systèmes, la signalisation, les mécanismes de la maladie et la thérapeutique. Son facteur d'impact pour 2022 est de 66,85.