GeNeuro lève 6 ME via un placement privé

(Boursier.com) — GeNeuro a levé 6 millions d'euros dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression des droits préférentiels de souscription par voie de placement privé international, réalisé uniquement auprès d'investisseurs institutionnels qualifiés. La société biopharmaceutique a émis 1.730.458 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,05 francs suisses au prix unitaire de 3,48 euros, y compris la valeur nominale et la prime d'émission. Les Actions Nouvelles représenteront 8,40% du capital-actions de la Société avant le Placement sur une base non-diluée et 7,75% du capital-actions de la Société après le Placement.

La Société a l'intention d'utiliser le produit net de l'Offre principalement pour financer ses opérations et étendre sa visibilité financière jusqu'à fin 2022, afin de de faciliter la planification de la phase 3 et les discussions de partenariat pour le temelimab. Ce montant soutiendra également la poursuite de la recherche préclinique de la validation du potentiel du temelimab pour les patients Post COVID atteints de troubles neuropsychiatriques, notamment grâce aux partenariats avec le CIRI et la Fondation FondaMental.

La date de règlement/livraison et d'admission à la cotation des Actions Nouvelles devant être émises suite à l'enregistrement de l'Augmentation de Capital par le Registre du Commerce de Genève (attendu le 13 juillet) est prévue le 16 juillet. Les Actions Nouvelles donneront immédiatement droit au dividende et au vote et seront cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris sous l'ISIN CH0308403085-GNRO.