GeNeuro lève 17,5 ME dans le cadre d'un placement privé

GeNeuro lève 17,5 ME dans le cadre d'un placement privé









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — GeNeuro a levé 17,5 millions d'euros au travers d'un placement privé international, réalisé uniquement auprès d'investisseurs institutionnels qualifiés. 5.932.201 actions d'une valeur nominale de 0,05 francs suisses ont été émises au prix de 2,95 euros chacune, y compris la valeur nominale et la prime d'émission.

" La réussite de ce placement privé permet à GeNeuro de prolonger sa capacité financière jusqu'à mi-2022 et fournit les moyens de mener à terme l'essai clinique du temelimab au Karolinska Institutet / Academic Specialist Center à Stockholm, chez des patients atteints de sclérose en plaques, dont le handicap progresse sans crises inflammatoires, ou " relapses ", tout en poursuivant le développement de notre nouvel anticorps dans la sclérose latérale amyotrophique, ou Maladie de Charcot, jusqu'au stade de l'IND. GeNeuro a également pu élargir sa base d'actionnaires, puisque l'Institut Mérieux et Eclosion2, qui ont soutenu la Société depuis plus de dix ans, ont été rejoints par d'autres investisseurs internationaux de renom", déclare Jesús Martin-Garcia, PDG de GeNeuro.

Dans le cadre du Placement, GNEH, filiale de l'Institut Mérieux et actionnaire actuel de GeNeuro, a souscrit à 2.542.372 nouvelles actions en numéraire et par compensation de créance. En conséquence, à la suite du placement, GNEH détiendra 36,46% du capital et 36,65% des droits de vote de la Société sur une base non diluée, et 36,23%, respectivement 36,41%, sur une base pleinement diluée.

GeNeuro a l'intention d'utiliser le produit net de l'Offre pour

- mener à terme l'essai clinique du temelimab dans la SEP avec l'Academic Specialist Center du Karolinska Institutet, à Stockholm (les résultats de cet essai sont attendus au second semestre 2021);

- effectuer le remboursement de l'avance d'actionnaire de 7,5 ME, consentie le 20 décembre 2018 par GNEH SAS, remboursement couvert par le prix dû par GNEH pour ses Nouvelles Actions à hauteur de 0,1 million d'euros en numéraire et 7,4 millions d'euros par compensation de créance avec son avance d'actionnaire ;

- finaliser le développement préclinique de l'anticorps monoclonal anti-HERV-K, GNK301, dans la SLA, avec l'objectif de soumettre un IND à la FDA au premier semestre 2021; et

- financer les autres programmes précliniques et des frais d'exploitation de la Société afin d'accroître la capacité financière jusqu'à mi-2022.

Les nouvelles actions représenteront 40,5% des actions composant le capital de la Société avant le placement sur une base non-diluée et 28,8% du capital-actions de la Société après le placement.