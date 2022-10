GeNeuro : Les données de l'essai de phase 2 ProTEct-MS confirment le potentiel neuroprotecteur synergique du temelimab dans la SEP

(Boursier.com) — GeNeuro , société biopharmaceutique développant de nouveaux traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes telles que la sclérose en plaques (SEP), la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et les conséquences graves du COVID-19, (PASC, post-COVID ou COVID long), annonce aujourd'hui que l'analyse primaire de l'étude de phase 2 ProTEct-MS a été présentée au congrès de l'European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS 2022) à Amsterdam, aux Pays-Bas, par le Dr. Fredrik Piehl, professeur de neurologie au département des neurosciences cliniques du Karolinska Institutet, responsable de la recherche à la clinique de la SEP de l'Academic Specialist Center (ASC) et investigateur principal de l'étude :

-Excellent profil de sécurité et de tolérance des doses plus élevées de temelimab.

-Potentiel synergique pour traiter la neurodégénérescence en complément d'un traitement anti-inflammatoire très efficace dans la sclérose en plaques.

-Les biomarqueurs exploratoires dans le LCR confirment les observations IRM sur l'efficacité.