GeNeuro : Le financement des activités est assuré jusqu'au T4 2023

(Boursier.com) — GeNeuro annonce ses résultats du 1er semestre 2022

et fait le point sur ses développements avec une solidité de la situation financière confirmée et une forte visibilité :

La position de trésorerie est de 11 ME. Le financement des activités est assuré jusqu'au T4 2023.

Démarrage de l'essai clinique de Phase 2 évaluant le temelimab chez des patients atteints de "COVID long" :

-L'essai de médecine personnalisée évaluera le temelimab en tant que thérapie modificatrice de la maladie chez les patients atteints d'un COVID long souffrant de symptômes neurologiques et psychiatriques sévères et qui sont positifs à la présence de la protéine pathogène W-ENV dans leur sang

Nouvelles données sur le lien entre HERV-K ENV et Sclérose Latérale Amyotrophique :

-Publication dans la revue Annals of Neurology de deux études démontrant le rôle neurotoxique de la protéine enveloppe du rétrovirus endogène humain HERV-K chez les patients atteints de la maladie de Charcot et la pertinence d'une thérapie ciblée avec le nouvel anticorps spécifique de GeNeuro