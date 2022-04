GeNeuro : La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent à 5,5 ME

(Boursier.com) — En raison de son stade de développement, la société GeNeuro n'a généré aucun revenu en 2021 ou 2020.

Les dépenses de recherche et développement ont augmenté de 0,2 million d'euros, soit 4%, en 2021 par rapport à 2020, principalement en raison de l'effet "année pleine" de l'essai Karolinska et des dépenses engagées dans le cadre du programme COVID-19, qui ont conduit à une augmentation de 0,8 million d'euros du coût des études cliniques et recherches. Les charges salariales de 'R&D' ont diminué de 0,7 million d'euros, en raison de l'adaptation continue du personnel de 'R&D' de la société à ses activités actuelles, et de 0,3 million d'euros d'effet favorable du coût des services passés, lié à la réduction et à la modification du plan de retraite suisse.

Reflétant le niveau plus élevé des dépenses d'études et de recherche, les subventions (sous forme de crédits d'impôt recherche liés aux activités de 'R&D'), ont augmenté de 0,5 million d'euros en 2021 par rapport à 2020. Par conséquent, les dépenses nettes de 'R&D' ont diminué de 11%, soit 0,4 million d'euros en 2021 par rapport à 2020.

Les frais généraux et administratifs ont diminué de 0,65 million d'euros, soit 20%, en 2021, GeNeuro ayant poursuivi sa politique générale de maîtrise des coûts. Cette diminution est en partie attribuable, pour 0,1 million d'euros, à l'effet favorable du coût des services passés de la réduction et de la modification du régime de retraite suisse.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent à 5,5 millions d'euros au 31 décembre 2021, contre 6,8 millions d'euros au 31 décembre 2020. Cette diminution est due à la consommation de trésorerie de la société au cours de 2021, compensée par l'augmentation de capital de 6 millions d'euros réalisée en juillet 2021. La consommation de trésorerie déclarée de la société (c'est-à-dire les sorties de trésorerie liées aux activités d'exploitation, compte tenu du faible niveau des dépenses d'investissement et des investissements en immobilisations incorporelles) s'est élevée à 6,8 millions d'euros en 2021, contre 7,2 millions d'euros en 2020 ; cette diminution de 0,4 million d'euros est principalement due à la baisse des frais généraux et administratifs en 2021, et est conforme aux attentes de la société.

Les opérations de la société sont financées jusqu'au deuxième trimestre 2023 étant rappelé que le programme post-COVID doit être financé par la subvention de l'OFSP suisse et d'autres financements dédiés. Hors impact de cet essai post-COVID prévu, la consommation de trésorerie est prévue en baisse significative au cours de l'année 2022 suite à l'achèvement de l'essai clinique de Karolinska.

PERSPECTIVES

Suite à la présentation des premiers résultats de l'essai Karolinska, les priorités de GeNeuro pour 2022 sont de reprendre les discussions avec les autorités réglementaires et avec des partenaires potentiels afin de définir la meilleure voie de développement combinant le temelimab et les traitements anti-neuro-inflammatoires pour apporter les bénéfices synergiques du temelimab aux patients atteints de SEP.

En outre, GeNeuro reste engagée dans la poursuite de ses programmes dans le post-COVID et la SLA ; en plus de la subvention de 6,4 millions d'euros reçue de l'OFSP suisse, la Société continue de rechercher des financements dédiés pour lancer sa phase 2 dans le post-COVID et pour finaliser son programme préclinique dans la SLA, en cherchant à amener ce projet à une IND d'ici début 2023.