GeNeuro : la phase 2 du temelimab dans la SEP peut démarrer

GeNeuro : la phase 2 du temelimab dans la SEP peut démarrer









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — GeNeuro lance le recrutement du premier patient dans son essai clinique de phase 2 évaluant le temelimab dans la SEP à l'Academic Specialist Center (ASC) du Karolinska Institutet, à Stockholm, en Suède.

L'essai, d'une durée d'un an et mené dans un seul centre, prévoit le recrutement de 40 patients présentant une progression de leur invalidité sans poussées inflammatoires. Il s'agit du principal besoin médical non satisfait dans la sclérose en plaques, le handicap des patients se développant au fil du temps malgré l'utilisation de médicaments anti-inflammatoires efficaces. L'étude évaluera les mesures d'innocuité, de tolérance et d'efficacité sur la base des derniers biomarqueurs associés à la progression de la maladie. Des précédentes données à long terme de l'essai de Phase 2 ANGEL-MS ont montré que temelimab, un anticorps monoclonal conçu pour neutraliser une protéine d'enveloppe pathogène, pHERV-W Env, a un effet neuroprotecteur chez les patients atteints de SEP.

Le démarrage de cet essai de phase 2 avait été reporté en raison de la pandémie liée au COVID-19, afin de préserver le bien-être des patients atteints de SEP et donner la priorité au traitement des patients atteints du COVID-19. Grâce au Karolinska Institutet, l'essai a repris rapidement dès que les conditions le permettant ont été réunies, et les résultats restent attendus pour le second semestre 2021.