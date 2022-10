GeNeuro : l'ASCKI présentera les résultats de l'essai clinique de Phase 2 ProTEct-MS avec temelimab à l'ECTRIMS 2022

(Boursier.com) — GeNeuro , société biopharmaceutique développant de nouveaux traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes telles que la sclérose en plaques (SEP), la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et les conséquences graves du COVID-19, (PASC, post-COVID ou COVID long), annonce la présentation des données de phase IIb sur la sécurité et l'efficacité du temelimab de son étude ProTEct-MS lors du 38e congrès du Comité Européen pour le Traitement et la Recherche sur la Sclérose en Plaques (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis - ECTRIMS) à Amsterdam, aux Pays-Bas.

L'essai a été mené au Centre académique spécialisé du Karolinska Institutet, à Stockholm, en Suède. L'essai clinique de Phase 2 d'une durée d'un an évaluait l'administration de temelimab chez des patients atteints de SEP récurrente pour traiter la progression de la maladie indépendamment des rechutes après un traitement par rituximab,.

Pour rappel, les premiers résultats de l'étude de phase 2 ProTEct-MS, communiqués en mars 2022, avaient confirmé l'excellent profil de sécurité et de tolérance de doses plus élevées de temelimab et la synergie potentielle de traiter la neurodégénérescence en complément d'un traitement anti-inflammatoire dans la sclérose en plaques. Les données d'efficacité, obtenues chez des patients déjà traités efficacement contre l'inflammation, ont montré que le temelimab a un impact favorable sur les principaux paramètres IRM mesurant la neurodégénérescence.

La présentation, intitulée "Primary analysis of ProTEct-MS, a randomized, placebo-controlled, phase 2 study of Temelimab for the prevention of neurodegeneration in rituximab-treated patients with relapsing multiple sclerosis", sera faite par le Prof. Fredrik Piehl, investigateur principal de l'étude, lors de la session "Free Communications 5 : Treatment" le jeudi 27 octobre 2022, à 15h30.