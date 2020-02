GeNeuro : Invesco Ltd. monte à 8,07% des parts

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 5 février 2020 par l'Autorité des marchés financiers, complété par un courrier reçu le 6 février, la société Invesco Ltd. (Atlanta, Georgie, Etats-Unis), agissant pour le compte du fonds Invesco Advisers, Inc. dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 4 février 2020, les seuils 5% du capital et des droits de vote de la société GeNeuro SA et détenir, pour le compte dudit fonds, 1.661.017 actions GeNeuro SA représentant autant de droits de vote, soit 8,07% du capital et des droits de vote de cette société spécialisée dans le développement de traitements contre les troubles neurologiques et les maladies auto-immunes. Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à l'augmentation de capital de la société GeNeuro SA, indique par ailleurs le déclarant à l'autorité de marché.