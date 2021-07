GeNeuro financé jusqu'à fin 2022

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Au 30 juin 2021, la trésorerie de GeNeuro s'élevait à 9,2 millions d'euros en tenant compte du produit net de l'augmentation de capital réalisée le 13 juillet 2021. Le montant total disponible assure à GeNeuro une visibilité financière jusqu'à fin 2022, en considérant le financement de l'ensemble des activités en cours.

La consommation de trésorerie issue des activités opérationnelles et d'investissement du T2 2021 s'est élevée à 1,8 million d'euros, comparée à 2,1 millions d'euros au premier trimestre 2021. La consommation de trésorerie du deuxième trimestre 2021 a été légèrement supérieure aux attentes de la société en raison notamment de charges liées au nouveau projet sur le COVID-19 et au retard dans l'encaissement du Crédit d'Impôt Recherche 2020, initialement prévu au T2 2021 et désormais attendu au T3 2021.

La consommation de trésorerie pour l'ensemble de l'année est désormais estimée à environ 6,3 millions d'euros, contre 5,2 millions d'euros indiqués en avril 2021 et contre 7,2 millions d'euros en 2020.