GeNeuro : fin du recrutement des patients de l'étude de Phase 2 évaluant le temelimab dans la SEP

(Boursier.com) — GeNeuro , société biopharmaceutique qui développe de nouveaux traitements ciblant des facteurs clés de progression des maladies neurodégénératives auto-immunes, notamment la sclérose en plaques (SEP), annonce aujourd'hui la fin du recrutement des patients de son étude de Phase 2 évaluant le temelimab dans la SEP, menée à l'Academic Specialist Center (ASC) du Karolinska Institutet, à Stockholm en Suède. Le temelimab est un anticorps monoclonal conçu pour neutraliser une protéine de l'enveloppe pathogène des rétrovirus, la pHERV-W Env.

"Les thérapies modernes de la SEP réduisent fortement l'activité de poussées inflammatoires, mais ont peu d'effet sur l'évolution à long terme du handicap. L'étude ProTEct-MS vise la démonstration d'un nouveau concept thérapeutique dans lequel un composé anti-neurodégénératif, le temelimab, est administré à des patients qui suivent déjà un traitement anti-inflammatoire de haute efficacité. La démonstration de l'effet neuroprotecteur du temelimab dans la SEP et de son potentiel pour répondre au besoin médical clé non satisfait de la progression du handicap a en effet déjà été confirmée précédemment. Nous sommes par conséquent impatients de pouvoir annoncer les résultats de cette étude de premier plan au premier trimestre 2022 ", déclare le Professeur David Leppert, Directeur Médical de GeNeuro. "Nous sommes très reconnaissants envers les patients ayant accepté de participer à cette étude très importante et tenons également à remercier l'équipe de l'Academic Specialist Center du Karolinska Institutet de Stockholm pour leurs efforts considérables ayant permis de réduire drastiquement le retard de l'étude dû à la COVID-19 à 6 semaines au lieu des 3 mois initialement prévus."

"La progression de la SEP reste un besoin majeur non satisfait et nous sommes impatients d'explorer le potentiel thérapeutique du temelimab chez des patients dont la maladie progresse sans poussées inflammatoires. Il s'agit à ce jour d'un besoin médical clé très important et non satisfait chez les patients souffrant de SEP. Nous sommes convaincus que cette étude nous permettra de repousser les limites des possibilités thérapeutiques actuelles" conclut le professeur Fredrik Piehl, Investigateur Principal de l'étude. "À ce jour, les réactions des patients dans le cadre de l'étude, ainsi que leur dévouement et leur participation, malgré le contexte complexe imposé par la COVID-19, ont été très encourageants".