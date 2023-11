GeNeuro : fin du recrutement de son essai de phase 2 contre le COVID long

(Boursier.com) — GeNeuro a annoncé la fin du recrutement de son essai de phase 2 évaluant le temelimab dans le cadre du COVID long. L'essai 'Temelimab as a Disease Modifying Therapy in Patients With Neuropsychiatric Symptoms in Post-COVID 19 or PASC Syndrome' est un essai clinique de phase 2 randomisé, contrôlé par placebo, basé sur des biomarqueurs, qui évalue l'effet du traitement par le temelimab sur l'évolution clinique de ces symptômes. L'essai a recruté 203 patients dans 14 centres cliniques en Suisse, en Espagne et Italie. Tous les patients recrutés reçoivent 6 perfusions intraveineuses de temelimab ou de placebo (randomisation 1 pour 1) sur 24 semaines. Les critères cliniques permettront d'évaluer l'efficacité et la sécurité du traitement par le temelimab en termes d'amélioration des mesures de fatigue et de troubles cognitifs, indique le groupe.

Le recrutement de l'essai clinique a déjà démontré que l'expression de la protéine pathogène W-ENV, déclenchée par l'infection par le SARS-CoV-2, peut se poursuivre longtemps après la fin de la phase aiguë. Plus du tiers des patients présentant des syndromes de COVID long testés dans le cadre de l'étude étaient positifs à la présence de W-ENV dans leur sang. Le W-ENV est soupçonné de jouer un rôle majeur dans la persistance de l'inflammation et dans les symptômes neurologiques qui affectent ces patients, et le temelimab est un anticorps anti-W-ENV neutralisant hautement spécifique. L'approche de médecine de précision du groupe permet d'identifier, parmi les millions de patients affectés par le COVID long, ceux pour lesquels le traitement pourrait être pertinent.