GeNeuro et Verily collaborent pour faire avancer la recherche sur le COVID long

(Boursier.com) — GeNeuro , une société biopharmaceutique qui développe de nouveaux traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes, annonce une collaboration avec Verily, filiale d'Alphabet spécialisée dans la santé de précision, pour étudier les biomarqueurs liés à l'activation de la protéine d'enveloppe HERV-W pro-inflammatoire (W-ENV) dans l'infection par le SARS-CoV-2.

Grâce à cette collaboration, GeNeuro s'associera à Verily pour exploiter les résultats publiés plus tôt cette année dans Cell Press, mettant en évidence d'une part l'activation in vitro de HERV-W par le SARS-CoV-2 chez les personnes prédisposées et d'autre part une corrélation entre les niveaux de protéines W-ENV dans le sérum sanguin et dans les lymphocytes avec la gravité du COVID-19.

"Notre recherche indique que W-ENV contribue à la sévérité de la maladie COVID-19 et peut expliquer le développement d'un COVID long", a déclaré le Dr. Hervé Perron, directeur scientifique de GeNeuro. "Cette collaboration avec Verily fait progresser les ambitions de GeNeuro de traiter les patients atteints de COVID long grâce à une approche de médecine personnalisée basée sur l'identification de biomarqueurs spécifiques chez les patients les plus susceptibles de présenter une maladie sévère."

Verily fournira des données multi-omiques à haute résolution générées à partir d'échantillons de patients COVID en utilisant Immune Profiler, la plateforme de cartographie immunitaire de pointe de Verily, et une analyse de données puissante en utilisant Workbench, un environnement de recherche sécurisé pour la gestion et l'analyse de données biomédicales multimodales. Ces deux solutions s'inscrivent dans la gamme de produits de Verily, conçue pour répondre aux promesses de la santé de précision et exploiter la puissance d'ensembles de données plus riches et plus diversifiés afin d'accélérer la recherche médicale.

"Nous sommes ravis de nous associer à GeNeuro pour faire avancer notre conviction commune selon laquelle l'identification de biomarqueurs exploitables à un stade précoce de la maladie peut faire progresser la médecine de précision et sauver des vies", a déclaré Charlie Kim, Directeur des Science Moléculaires de Verily. "Cela pourrait constituer une étape importante vers des interventions plus précoces et plus ciblées pour les patients atteints de COVID long."