GeNeuro et Northwestern University concluent une collaboration de recherche dans le covid long

(Boursier.com) — GeNeuro , société biopharmaceutique développant de nouveaux traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes, telles que la sclérose en plaques, a conclu un accord de recherche avec la Northwestern University pour l'étude approfondie de la relation entre HERV-W ENV (W-ENV) et les syndromes neuropsychiatriques du COVID long. Northwestern University est pionnière dans le traitement complet de la symptomatologie du Covid-19 long, par l'intermédiaire de sa clinique Neuro COVID-19 établie dès le mois de mai 2020 au Northwestern Memorial Hospital. Cette clinique, créée et dirigée par le professeur Igor Koralnik, MD, chef des services Maladies Neuroinfectieuses et Neurologie Globale de Northwestern Medicine, a déjà fourni des traitements personnalisés à plus de 800 patients à ce jour qui présentent des complications neurologiques liées au covid.

Le but de cet accord de recherche est d'établir des preuves de l'expression de W-ENV au niveau transcriptionnel et protéique, afin de déterminer si cette protéine peut être un biomarqueur sanguin des complications neurologiques du covid long. Les propriétés pathogènes de W-ENV sur les cellules du système neural sont bien établies et sa présence continue peut fournir une justification biologique et un levier thérapeutique pour traiter les patients affectés. L'identification des caractéristiques des patients qui seraient les plus susceptibles de bénéficier d'un traitement par le temelimab, un anticorps anti-W-ENV, est un facteur de succès critique dans cette nouvelle indication.

Cet accord de recherche complète les efforts précédemment annoncés dans le domaine du covid long que GeNeuro a lancé en Europe avec la Fondation FondaMental et le CIRI (Centre International de Recherche en Infectiologie, Lyon, France).