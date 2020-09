GeNeuro et l'Academic Specialist Center (ASC) du Karolinska Institutet présentent l'étude ProTEct-MS avec temelimab

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — GeNeuro , société biopharmaceutique qui développe de nouveaux traitements contre les maladies neurodégénératives et les maladies auto-immunes, notamment la sclérose en plaques (SEP), annonce que le Professeur Fredrik Piehl, de l'Academic Specialist Center (ASC) du Karolinska Institutet, a présenté, lors du congrès virtuel MSVirtual2020 (8e réunion conjointe ACTRIMS-ECTRIMS), le rationnel et les grandes lignes de l'étude clinique de Phase 2 ProTEct-MS avec temelimab, lancée plus tôt cette année.

"Comme les médicaments actuels de traitement de la maladie ont un impact limité sur la neurodégénérescence, de nouvelles approches thérapeutiques sont nécessaires pour modifier ce principal facteur pathogène d'invalidité à long terme chez les personnes atteintes de sclérose en plaques", a déclaré le professeur David Leppert, Directeur Médical de GeNeuro.

"Nous sommes ravis de mener l'étude ProTEct-MS avec l'ASC du Karolinska Institutet et son chercheur principal, le Professeur Fredrik Piehl, pour explorer davantage l'impact de temelimab sur la progression de la maladie".