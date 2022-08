GeNeuro : double publication dans la revue scientifique Annals of Neurology

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique GeNeuro a annoncé la publication dans la revue scientifique de référence Annals of Neurology des résultats de sa collaboration avec le National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS). Le NINDS fait partie des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis. D'après GeNeuro, deux publications décrivent le nouveau mécanisme pathogène de HERV-K dans la SLA sporadique (maladie de Charcot) et confirment la pertinence thérapeutique de l'anticorps de GeNeuro pour neutraliser cette protéine neurotoxique.

GeNeuro précise que la première publication confirme le rôle neurotoxique de HERV-K/HML-2 ENV détecté dans le liquide céphalo-rachidien de patients atteints de sclérose latérale amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot) sporadique et l'effet thérapeutique préclinique de l'anticorps anti-HERV-K ENV de GeNeuro dans la neutralisation de la toxicité du HERV-K/HML-2 ENV. La deuxième publication fournit une justification cliniquement fondée de l'utilisation thérapeutique d'un anticorps spécifique ciblant la neuropathologie de la SLA sporadique, en démontrant le rôle positif des auto-anticorps naturels spécifiques mais peu abondants de l'ENV HERV-K sur la durée de survie des patients.

La maladie de Charcot touche 10.000 nouveaux patients par an aux États-Unis et en Europe, avec un pronostic de survie très limité.