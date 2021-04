GeNeuro dispose d'un an de financements

(Boursier.com) — GeNeuro affiche une perte nette de -8,96 ME en 2020, contre -9,46 ME un an plus tôt.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie atteignaient 6,8 millions d'euros au 31 décembre 2020, contre 5,9 millions d'euros au 31 décembre 2019.

Cette augmentation est due à l'augmentation de capital de 17,5 millions d'euros réalisée en janvier 2020, dont 7,5 millions d'euros par compensation avec le prêt d'actionnaire de son principal actionnaire, GNEH SAS filiale de l'Institut Mérieux, et à la baisse des dépenses opérationnelles. La consommation de trésorerie de la société a atteint 7,2 millions d'euros en 2020, contre 9,9 millions d'euros en 2019 ; cette diminution de 2,7 millions d'euros, cohérente avec le ralentissement de l'activité dans les études cliniques en 2020, est également conforme aux prévisions de la société. Les activités de la société sont financées jusqu'au deuxième trimestre 2022.