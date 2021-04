GeNeuro : des données légitimant le Temelimab ciblant HERV-W ENV dans la Covid-19

(Boursier.com) — Des données publiées dans la revue EBioMedicine du Lancet montrent que la protéine de l'enveloppe pathogène du rétrovirus endogène humain W (HERV-W ENV) a été trouvée sur les lymphocytes de patients hospitalisés atteints de la COVID-19, et qu'il existe un lien entre le niveau d'expression de cette protéine et la gravité de la maladie.

Les propriétés pro-inflammatoires de HERV-W ENV pourraient servir " d'accélérant " à l'activation du système immunitaire inné et alimenter l'évolution de la maladie vers une forme plus sévère, et affecter la récupération à long terme.

Des données préliminaires mises à disposition sur Research Square montrent aussi l'expression de HERV-W ENV dans les lymphocytes de donneurs de sang sains après une exposition in vitro au SARS-CoV-2 dans environ 20 % des cas, ce qui suggère une susceptibilité individuelle.

HERV-W ENV pouvant être un agent aggravant de la COVID-19, le temelimab de GeNeuro, un anticorps monoclonal ciblant cette protéine, et déjà en essais cliniques de Phase II avec une tolérance et une sécurité excellentes, "pourrait commencer de nouveaux essais cliniques contre le COVID-19 dès cet été, sans préjudice pour les programmes existants", explique la société.