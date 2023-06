GeNeuro : de retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique GeNeuro a réuni ses actionnaires en Assemblée générale. 78,10% du capital social de la société était représenté à l'Assemblée.

Les résolutions ont toutes été largement approuvées.

Parmi ces résolutions figurent :

- l'approbation du rapport annuel et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,

- l'affectation des réserves

- la réélection du Président et la réélection de tous les membres du Conseil d'administration qui étaient proposés,

- l'approbation du montant global maximum des rémunérations des membres du Conseil d'administration et de la Direction pour 2024,

- le renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers, Genève, en qualité de commissaire aux comptes,

-Modification partielle des Statuts, proposée pour mettre en oeuvre la plupart des dispositions de la réforme du droit suisse de la société anonyme : approbation de tous les amendements, notamment la nouvelle marge de fluctuation du capital.