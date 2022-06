GeNeuro : de retour d'AG

(Boursier.com) — GeNeuro , société biopharmaceutique développant de nouveaux traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes, telles que la sclérose en plaques (SEP), la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et les conséquences neuropsychiatriques sévères du COVID-19 (post-COVID), annonce ce jour l'approbation par les actionnaires de l'ensemble des résolutions proposées à l'Assemblée Générale Annuelle (AGA) du 31 mai 2022.

Parmi ces résolutions figurent :

l'approbation du rapport annuel et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021,

la réélection du Président et l'élection/réélection de tous les membres du Conseil d'administration,

l'approbation du montant global maximum des rémunérations des membres du Conseil d'administration et de la Direction pour 2023,

le renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers, Genève, en qualité de commissaire aux comptes,

l'approbation d'un nouveau capital autorisé et d'un nouveau capital conditionnel

76,88% du capital social de la société était représenté à l'assemblée générale et les résolutions ont toutes été largement approuvées. Les résultats détaillés sont disponibles sur le site internet de GeNeuro.

Prochains événements investisseurs et sectoriels :

13-16 juin 2022 : BIO International Convention, San Diego, États-Unis

28 juin 2022 : Gilbert Dupont Small & Midcaps Forum, Paris, France.