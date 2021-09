GeNeuro : de la visibilité financière jusqu'à fin 2022

(Boursier.com) — Pour le 1er semestre clos le 30 juin, GeNeuro enregistre une consommation de trésorerie de 1,6 millions d'euros, issue des activités opérationnelles et d'investissement du 2e trimestre (2,1 ME au 1er trimestre 2021). La consommation de trésorerie du 2e trimestre 2021 a été légèrement supérieure aux attentes de la société en raison de charges liées au nouveau projet sur le COVID-19 et au retard dans l'encaissement du Crédit d'Impôt Recherche 2020, initialement prévu au 2e trimestre 2021 mais reçu au T3 2021. Compte tenu des charges liées à l'essai clinique ProTEct-MS, au projet COVID-19 et à la préparation de la Phase 3 dans la SEP, la consommation de trésorerie pour l'ensemble de l'année est désormais estimée à environ 6,3 ME (5,2 ME indiqués en avril 2021 et contre 7,2 ME en 2020).

GeNeuro a continué à maîtriser ses frais de personnel administratif (-4%), et a enregistré une forte baisse de ses frais de déplacement (en recul de 69 kE, ou 81%, en raison des restrictions persistantes sur les voyages et congrès imposés durant la pandémie COVID-19) ainsi que des honoraires, qui ont reculé de 210 kE (-38%) grâce au strict contrôle des coûts. Les paiements à base d'actions ont enregistré une charge de 54 kE (36 kE au 1er semestre 2020).

GeNeuro enregistre une perte nette en baisse de 15%, à -3,4 ME au 1er semestre 2021 (-3,9 ME au 1er semestre 2020). Elle est conforme aux attentes de la direction.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 3 ME au 30 juin 2021 (6,8 ME au 31 décembre 2020). La Société a réalisé le 13 juillet une augmentation de capital de 6 ME par le biais d'un placement privé réservé à des investisseurs institutionnels, ce qui porte sa trésorerie pro forma à 9,2 ME en tenant compte du produit net de cette opération et du CIR reçu en août 2021. La consommation de trésorerie du 1er semestre 2021 a été de 3,7 ME (3,8 ME au 1er semestre 2020). Compte tenu de l'ensemble des coûts de l'essai clinique ProTEct-MS, des charges liées au projet COVID-19 et à la préparation de la Phase 3 dans la SEP, la consommation de trésorerie pour l'ensemble de l'année est estimée à environ 6,3 ME (5,2 ME indiqués en avril 2021).

Grâce à l'augmentation de capital réalisée en juillet, la trésorerie de la société lui assure une visibilité financière jusqu'à fin 2022 et lui donne le temps nécessaire pour mener des discussions stratégiques suite aux résultats de l'essai clinique ProTEct-MS du temelimab dans la SEP.