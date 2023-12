GeNeuro : comme prévu ?

(Boursier.com) — GeNeuro annonce que, comme prévu par le protocole de l'étude, le Comité Indépendant de Surveillance des Données s'est réuni afin d'examiner les données non masquées de sécurité et d'efficacité des 90 premiers patients après trois mois de traitement, dans le cadre de l'étude évaluant temelimab dans le COVID Long. Sur la base de l'analyse intermédiaire prévue des données d'efficacité et de sécurité, qui comprenait une analyse de futilité, le Comité a recommandé de poursuivre l'essai sans aucune modification. L'essai 'Temelimab as a Disease Modifying Therapy in Patients With Neuropsychiatric Symptoms in Post-COVID 19 or PASC Syndrome' est un essai clinique de phase 2 randomisé, contrôlé par placebo, basé sur des biomarqueurs, qui évalue l'effet du traitement par le temelimab sur l'évolution clinique de ces symptômes.

L'essai a recruté 203 patients dans 14 centres cliniques en Suisse, Espagne et Italie, tous affectés par des syndromes neurologiques post-COVID, et ayant été diagnostiqués positifs à la présence de W-ENV dans leur sang. W-ENV est suspectée de jouer un rôle déterminant dans la persistence de l'inflammation et dans les symptômes neurologiques affectant ces patients. Le temelimab est un anticorps anti-W-ENV hautement spécifique capable de neutraliser W-ENV. L'approche de médecine de précision de GeNeuro permet d'identifier, parmi les millions de patients affectés par le COVID Long, ceux pour qui le traitement par temelimab pourrait être pertinent. Les résultats sont attendus en juin 2024.