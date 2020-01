GeNeuro : augmentation de capital à suivre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La société biopharmaceutique GeNeuro disposait au 31 décembre 2019 d'une trésorerie et équivalents de trésorerie de 5,9 millions d'euros. Sur la base des activités et opérations planifiées, la société estime que ses ressources financières sont suffisantes pour couvrir ses prochaines échéances, dépenses opérationnelles et investissements jusqu'au quatrième trimestre 2020.

Cette estimation, qui intègre les coûts engendrés jusqu'à cette date par la poursuite des programmes précliniques en cours, et le lancement programmé de l'essai mono-centre avec le Karolinska Institutet et l'ASC dans la SEP, suppose la conversion du prêt actionnaire consenti par GNEH, filiale de l'Institut Mérieux, ou son extension au-delà du 30 septembre 2020.

Conformément à la dynamique observée au cours de l'exercice 2019, la consommation de trésorerie issue des activités opérationnelles et des investissements a été réduite à 2 millions d'euros au quatrième trimestre 2019. GeNeuro entend cependant lancer prochainement une augmentation de capital pour améliorer sa visibilité financière.

La société planifie désormais l'entrée en phase clinique de son anticorps contre la SLA, ou maladie de Charcot, à horizon 2021.