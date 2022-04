GeNeuro : Au 31 mars, la trésorerie du groupe s'élevait à 5,9 ME

(Boursier.com) — GeNeuro , société biopharmaceutique développant de nouveaux traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes, telles que la sclérose en plaques (SEP), la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et les conséquences neuropsychiatriques sévères du COVID-19 (post-COVID), annonce ce jour sa trésorerie pour le premier trimestre 2022.

Au 31 mars 2022, la trésorerie du groupe s'élevait à 5,9 millions d'euros. Ce montant inclut le premier paiement de 3,0 millions d'euros reçu de l'Office Fédéral suisse de la Santé Publique (OFSP) au titre de la subvention pour son programme post-COVID, qui a été reçu en janvier 2022. Le montant disponible assure à GeNeuro une solide visibilité financière jusqu'au deuxième trimestre 2023 en tenant compte du financement de ses activités en cours.

La consommation de trésorerie issue des activités opérationnelles et d'investissement du T1 2022 s'est élevée à 2,5 millions d'euros, comparés à 2,1 millions d'euros au premier trimestre 2021. L'augmentation est due aux dépenses liées à la préparation de l'essai clinique de phase 2 dans le post-COVID, principalement pour la production d'un nouveau lot de temelimab, le principal candidat-médicament de la Société, qui sera utilisé dans cet essai clinique.

En conséquence, cette consommation de trésorerie du T1 2022 est en ligne avec les attentes de la Société, et incluait également le paiement de fournisseurs et encours ouverts à fin décembre 2021. Avec la fin de l'essai clinique ProTEct-MS au Karolinska Institutet, dont les premiers résultats ont été annoncés le 21 mars 2022, la Société attend une consommation en baisse pour 2022, hors effets de l'essai clinique post-COVID.

Prochaine publication financière :

Information financière du 2ème trimestre 2022 : le 15 juillet 2022.

Prochains événements investisseurs et sectoriels :

31 mai 2022 Assemblée générale ordinaire des actionnaires

28 juin 2022 Gilbert Dupont Midcaps Forum.