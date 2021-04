GeNeuro : au 31 mars la trésorerie du groupe s'élevait à 4,8 millions d'euros

(Boursier.com) — GeNeuro annonce ce jour sa trésorerie pour le premier trimestre 2021. Au 31 mars 2021, la trésorerie du groupe s'élevait à 4,8 millions d'euros. Le montant total disponible assure à GeNeuro une solide visibilité financière jusqu'au deuxième trimestre 2022 en tenant compte du financement de toutes les activités en cours.

La consommation de trésorerie issue des activités opérationnelles et d'investissement du T1 2021 s'est élevée à 2,1 millions d'euros, comparés à 3,3 millions d'euros au premier trimestre 2020. Cette consommation de trésorerie du T1 2021 est en ligne avec les attentes de la Société et inclut le paiement de fournisseurs et encours ouverts à fin décembre 2020. Cette consommation de trésorerie du T1 2021 n'est donc pas représentative de la consommation de trésorerie à venir ; la société attend une consommation en baisse pour les 12 mois de 2021, à environ 5,2 millions d'euros, comparés à 7,2 millions en 2020.

Prochaine publication financière : Information financière du 2e trimestre 2021 le 20 juillet.