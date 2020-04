GeNeuro : au 31/03, la trésorerie du groupe s'élevait à 11,8 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — GeNeuro, société biopharmaceutique qui développe de nouveaux traitements contre les maladies auto-immunes, notamment la sclérose en plaques (SEP), annonce ce jour ses résultats pour le premier trimestre 2020 et fait le point sur ses développements. Au 31 mars 2020, la trésorerie du groupe s'élevait à 11,8 millions d'euros, ce qui inclut le produit net de l'augmentation de capital réalisée en janvier 2020. Le montant total disponible assure à GeNeuro une solide visibilité financière jusqu'à mi-2022 en tenant compte du financement de toutes les activités planifiées.

La consommation de trésorerie issue des activités opérationnelles et d'investissement du T1 2020 s'est élevée à 3,3 millions, comparés à 3,2 millions d'euros au premier trimestre 2019. Cette consommation de trésorerie du T1 2020 a été légèrement augmentée par les coûts de démarrage de l'étude Karolinska Institutet/ASC et par le paiement de fournisseurs et encours ouverts à fin décembre 2019. La consommation de trésorerie du T1 2020 n'est donc pas représentative de la consommation de trésorerie à venir, que la Société estime à environ 8 millions d'euros pour l'ensemble de l'année 2020, comparés à 10,5 millions en 2019.

Principaux développements depuis le 1er janvier 2020

Le 31 janvier 2020, GeNeuro a annoncé la réussite d'un placement privé international de 17,5 millions d'euros, réalisé uniquement auprès d'investisseurs institutionnels qualifiés, dont des investisseurs internationaux spécialisés de renom tels qu'Invesco, Invus et Van Herk Investments. GNEH SAS, une filiale de l'Institut Mérieux et actionnaire existant de GeNeuro, a participé à hauteur de 7,5 millions d'euros à cette opération, en numéraire et en compensation de créance avec son prêt d'actionnaires. En conséquence, suite à la clôture de l'opération, le prêt d'actionnaire de GNEH de 7,5 millions d'euros a été intégralement remboursé et GNEH détient désormais 36,46% du capital de la Société.

Le 19 mars 2020, en raison de la pandémie COVID-19, GeNeuro a annoncé le report temporaire de son essai clinique prévu avec temelimab dans la SEP avec des chercheurs et cliniciens de l'Academic Specialist Center du Karolinska Institutet, à Stockholm, Suède. GeNeuro prévoit d'initier, dès que la situation liée au COVID-19 le permettra, un essai clinique de phase 2 dans la SEP, monocentre, d'une durée d'un an et avec des doses plus élevées de temelimab. Réalisé par l'ASC et le Karolinska Institutet de Stockholm, cet essai portera dans un premier temps sur 40 patients dont l'invalidité progresse sans poussée inflammatoire. Il évaluera l'innocuité et la tolérance du temelimab, ainsi que son efficacité à partir des derniers biomarqueurs associés à la progression de la maladie. Les résultats sont attendus au second semestre 2021.

Le 21 avril 2020, GeNeuro a annoncé la nomination du Dr. David Leppert, médecin et professeur de neurologie au poste de Directeur Médical, à compter du 1er mai 2020. Le Dr. Leppert est un expert reconnu dans la communauté mondiale de la neurologie, ayant développé une recherche pionnière et travaillé pendant plus de 20 ans dans le développement clinique. Il a notamment mené avec succès le développement de médicaments de renom tels que l'ocrelizumab (Ocrevus(R)) pour le traitement de la SEP, lorsqu'il était chez Roche, et a dirigé le développement de l'ensemble des essais cliniques en neurologie lorsqu'il était chez Novartis. Le Dr. Leppert est actuellement professeur associé en neurologie à l'université de Bâle, poste universitaire qu'il conservera après sa nomination. Le Dr. Leppert remplace le Dr. François Curtin, qui quittera GeNeuro le 30 avril 2020 après plus de 10 années de service dévoué, pour occuper un poste universitaire à l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETH).

Prochaine publication financière :

Information financière du 2e trimestre 2020 : le 23 juillet 2020.