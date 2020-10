GeNeuro : au 30 septembre, la trésorerie du groupe s'élevait à 8,6 millions d'euros

(Boursier.com) — GeNeuro annonce ce jour ses résultats pour le troisième trimestre 2020 et fait le point sur ses développements. Au 30 septembre 2020, la trésorerie du groupe s'élevait à 8,6 millions d'euros.

Comme annoncé dans le rapport financier semestriel 2020, cette trésorerie disponible assure à GeNeuro une solide visibilité financière jusqu'à mi-2022 en tenant compte du financement de toutes les activités planifiées.

La consommation de trésorerie issue des activités opérationnelles et d'investissement du T3 2020 s'est élevée à 2 millions d'euros, en ligne avec la moyenne du premier semestre, et en légère baisse par rapport aux 2,2 millions d'euros pour la même période en 2019. La consommation de trésorerie du T3 2020 a été conforme aux attentes de la société ; pour l'ensemble de l'année, elle reste estimée à environ 8 millions d'euros, contre 10,5 millions d'euros en 2019.

Prochains événements financiers :

MidCap Event : 20 octobre 2020 - Paris.

Bryan Garnier Healthcare Conference : 16-17 novembre, Paris, France.