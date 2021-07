GeNeuro annonce le lancement d'un placement privé

(Boursier.com) — GeNeuro , une société biopharmaceutique développant de nouveaux traitements pour les maladies neurodégénératives et auto-immunes, telles que la sclérose en plaques (SEP), annonce aujourd'hui le lancement d'un placement privé d'actions ordinaires à émettre par la Société auprès uniquement d'investisseurs institutionnels et qualifiés, dans le cadre d'une augmentation de capital avec suppression des droits préférentiels de souscription, ciblant 6.5 millions d'euros ou plus, en fonction de la demande. Bryan, Garnier & Co agira en qualité de Teneur de livre unique.

Comme précédemment annoncé, GeNeuro attend les résultats de son essai clinique de phase 2 évaluant le temelimab dans la sclérose en plaques au Karolinska Institutet/Academic Specialist Center (ASC) de Stockholm, en Suède, au premier trimestre 2022. La Société a l'intention d'utiliser le produit net de l'Offre principalement pour financer ses opérations et étendre sa visibilité financière jusqu'à fin 2022, afin de faciliter la planification de la phase 3 et les discussions de partenariat pour le temelimab.

Ce montant soutiendra également la poursuite de la recherche préclinique du potentiel du temelimab pour les patients Post COVID atteints de troubles neuropsychiatriques, notamment grâce aux partenariats annoncés avec le CIRI (Centre International de Recherche en Infectiologie, France) et la Fondation FondaMental, qui visent à accélérer le développement de solutions diagnostiques et thérapeutiques.

Conformément aux dispositions du droit suisse applicables, le Conseil d'administration de la Société a décidé, en application de l'article Article 5bis des statuts de la Société, tels qu'amendés par l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 mai 2020, de lancer une opération d'augmentation de capital avec suppression des droits préférentiels de souscription par voie de placement privé avec construction d'un livre d'ordres destiné exclusivement à des investisseurs institutionnels.

L'actionnaire principal de GeNeuro, GNEH SAS (une filiale de l'Institut Mérieux), qui détient 36.5% du capital de GeNeuro avant l'Offre, participera à celle-ci pour un montant minimum de 3 millions d'euro et a indiqué vouloir maintenir sa participation à 36,46% en cas d'Offre d'un montant supérieur. Conformément aux dispositions du droit suisse applicables, les représentants de GNEH SAS au Conseil d'administration de la Société n'ont pas pris part et ne prendront pas part aux vote des décisions relatives au Placement Privé.

Le processus de constitution du livre d'ordres débutera immédiatement après cette annonce. Les résultats de l'Offre seront annoncés dès que possible après la clôture de la constitution du livre d'ordres par voie de communiqué de presse.

La négociation des actions de la société sur Euronext Paris sera suspendue pendant la période de constitution du livre d'ordres. La négociation devrait reprendre après la publication des résultats de l'Offre.