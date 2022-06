Generix vise une croissance plus marquée sur le nouvel exercice

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Generix pour l'exercice 2021/2022 ressort en hausse de +5%, à 84,5 millions d'euros. La bonne dynamique sur les activités Edition, notamment sur la fin d'exercice, a compensé le ralentissement de l'activité en Amérique du Nord qui pèse sur l'activité Conseil & Services. L'exercice 2021/2022 a par ailleurs été marqué par la dynamique des signatures SaaS, en croissance de 17% par rapport à l'exercice précédent.

A fin mars 2022, l'EBITDA s'établit à 8,6 ME et le taux de marge d'EBITDA à 10,2% (respectivement 9,9 ME et 12,3% à fin mars 2021). Le choix stratégique de maintenir l'effort de R&D s'est poursuivi sur l'exercice, le niveau de dépenses R&D atteignant 17% du chiffre d'affaires (17,9% sur l'exercice précédent). La rentabilité de l'exercice intègre également l'impact du ralentissement commercial en Amérique du Nord, où le Groupe a fait le choix de maintenir la structure commerciale en vue du rebond attendu de l'activité.

Le résultat opérationnel du Groupe s'élève à 6,2 ME (7,1 ME sur l'exercice précédent). Après prise en compte du résultat financier et de l'impôt, relativement stables par rapport à l'exercice précédent, le résultat net part du Groupe s'établit à 3,4 ME.

Generix poursuit son désendettement. La dette nette du Groupe passe de 10,9 ME à 7,2 ME au 31 mars 2022, pour 47,2 ME de capitaux propres.

Perspectives

L'exercice 2022/2023 sera soumis à des facteurs contrastés :

- la durée du conflit entre l'Ukraine et la Russie et les sanctions internationales, qui pourraient affecter l'activité en Russie,

- l'inflation et ses conséquences déjà sensibles sur l'augmentation de la masse salariale,

- le potentiel de redémarrage de la zone Amérique du Nord après le point bas du 2d semestre 2021/2022,

- une bonne dynamique de signatures SaaS dans la suite du rebond de 2021/2022, et

- la poursuite de l'investissement R&D pour soutenir la compétitivité et la performance des solutions du Groupe.

Au final, le Groupe anticipe une croissance plus marquée qu'en 2021/2022 et une stabilité de l'EBITDA.