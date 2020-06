Generix : perd du terrain après les résultats

(Boursier.com) — Generix cède 4,3% à 6,7 euros en cette fin de semaine malgré la publication de comptes annuels en nette amélioration. Le groupe anticipe une activité 2020-2021 proche de celle de 2019-2020, avec un premier semestre impacté par la crise sanitaire que devrait compenser le second semestre, dans l'hypothèse d'une reprise progressive à partir de septembre 2020.

Si les performances à court terme seront impactées, Generix peut toujours compter sur la résilience de son modèle économique avec une récurrence contractuelle (SaaS & Maintenance) de 64% de son activité, totalisant 80% du CA en intégrant la récurrence non contractuelle issue des prestations de Conseil et Services, explique Euroland Corporate. À la suite de la mise à jour de son modèle et notamment des comparables, le broker ajuste son objectif de cours de 7,3 à 7,4 euros et abaisse sa recommandation d''acheter' à 'accumuler'.