Generix : New Gen Holding lance son offre

(Boursier.com) — Alantra a déposé auprès de l'AMF, pour le compte de New Gen Holding SAS, un projet d'Offre Publique d'Achat Simplifiée visant les actions de la société Generix Group.

Le prix de l'offre est de 9,50 euros par action Generix Group augmenté de 0,50 euro par action Generix Group en cas d'atteinte du seuil de 90% du capital et des droits de vote de Generix Group (Complément de Prix).

La durée de l'offre est de 15 jours de négociation, à compter du 21 juillet, soit jusqu'au 10 août.

New Gen Holding prendra à sa charge les frais de courtage et la TVA supportés par les actionnaires qui apporteraient leurs actions à l'Offre via la branche semi-centralisée par Euronext, dans la limite de 0,3% (hors taxes) du montant de l'ordre avec un maximum de 150 euros (toutes taxes incluses) par dossier.