Generix : les investissements pèsent sur la marge

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans un exercice 2020/2021 marqué par un contexte économique et sanitaire inédit, Generix Group réalise un chiffre d'affaires de 80,3 ME -1% vs. 2019/2020.

Retraité de la volatilité des taux de change, le chiffre d'affaires afficherait une croissance de 1%, portée notamment par l'Amérique du Nord.

A fin mars 2021, l'EBITDA ressort à 9,9 ME, soit une marge d'EBITDA de 12,3%. La diminution de 4,4 points de la marge d'EBITDA par rapport à fin mars 2020 résulte quasi intégralement de l'investissement supplémentaire en R&D que le groupe met en oeuvre pour répondre au potentiel de marché révélé par la crise.

En effet, les systèmes de production et de distribution ont été soumis à de fortes perturbations liées aux ruptures d'approvisionnement et à une demande très erratique en volume et en temps.

La modification des comportements d'achat et les contraintes de ressources ont eu un impact majeur sur les coûts de production et de distribution. Ces évolutions ont replacé la supply-chain au coeur de la stratégie des entreprises, et dans ce contexte Generix Group entend conforter son positionnement de leader en complétant son offre.

Hors croissance des investissements en R&D, la marge d'EBITDA serait en retrait limité de 0,3 point, grâce à l'adaptation de la structure de coûts enclenchée dès le mois d'avril 2020 pour limiter l'impact de la crise sanitaire.

Les éléments sans impact sur la trésorerie ont connu une évolution positive, faisant ressortir un résultat opérationnel courant de 7,2 ME, soit 9% du chiffre d'affaires.

Le résultat net ressort à 5,1 ME, contre 3,5 ME sur l'exercice précédent. Pour rappel, le montant de l'impôt sur l'exercice précédent avait été impacté à hauteur de - 3,2 ME par la mise à jour des taux d'impôts futurs dans le calcul des impôts différés suite à l'application du régime de faveur de la propriété industrielle.

La poursuite de la dynamique de signatures ainsi que des investissements autour de la R&D et du développement en Amérique du Nord permettent au Generix d'anticiper une croissance à deux chiffres et une stabilité de la marge d'EBITDA sur l'exercice 2021/2022.