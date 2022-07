Generix : le chiffre d'affaires recule au 1er semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Generix sur le trimestre écoulé s'élève à 20,9 millions d'euros, en retrait de -1,5% par rapport au 1er trimestre de l'exercice précédent (21,24 ME).

Grâce à la bonne dynamique de 'signing' du précédent exercice, l'activité SaaS a progressé de 11% au cours du trimestre. Le ralentissement de l'activité Licences constaté sur le second semestre du précédent exercice se poursuit en Amérique du Nord, avec pour conséquence un ralentissement de l'activité Conseil et Services dans cette zone. Dans les autres pays, l'activité Conseil et Services est en croissance moyenne de 5% par rapport à la même période de l'exercice antérieur.

Perspectives

L'exercice en cours est soumis à des facteurs contrastés :

- l'activité en Russie, actuellement stable mais soumise à l'évolution du contexte international

- l'inflation et son impact sur l'augmentation de la masse salariale

- le redémarrage espéré de la zone Amérique du Nord après le point bas du second semestre 2021-2022

- la dynamique de signatures SaaS dans la suite du rebond 2021/2022, et

- la poursuite de l'investissement R&D pour soutenir la compétitivité et la performance des solutions du Groupe.

Sur cette base, Generix Group confirme anticiper pour l'exercice 2022-2023 une croissance plus marquée qu'en 2021-2022, mais un Ebitda stable.