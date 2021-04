Generix Group : Valérie Berjonneau est nommé DRH du Groupe

(Boursier.com) — Generix Group a nommé Valérie Berjonneau au poste de Directrice des Ressources Humaine du Groupe.

Directrice des Ressources Humaines de Generix Group depuis juillet 2020, Valérie Berjonneau a pour priorité d'inscrire les ressources humaines de Generix dans une dimension internationale et agile pour accompagner le développement du groupe.