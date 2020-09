Generix Group obtient la qualification GS1 France pour la facture électronique

(Boursier.com) — Le 7 septembre 2020, GS1 France a délivré à Generix Group la qualification de sa solution Generix Invoice Services V5 dans le cadre de sa procédure "qualification d'outils de facture électronique selon l'article 289 VII 3e du Code General des Impôts". Generix Group devient ainsi l'une des premières entreprises qualifiées.

Alors que la Direction Générale des Finances Publiques prépare la mise en oeuvre de la facture électronique obligatoire dans le cadre de l'article 153 de la Loi de Finance 2020, la certification des solutions utilisées par les entreprises est un enjeu majeur. La procédure de tests de conformité menée par GS1 France est unique en France. Depuis une quinzaine d'année, elle est la référence pour les utilisateurs et les opérateurs souhaitant garantir la conformité de leur solution en cas de contrôles de la DGFIP. La qualification GS1 France est particulièrement rigoureuse et suit une procédure éprouvée : analyses du fichier des partenaires, tests de dématérialisation de factures en émission et en réception, contrôles de la liste récapitulative séquentielle, de la restitution intègre et lisible, de l'archivage et de l'accès aux pièces originales. Grâce à environ 150 jeux de tests et à 42 points de contrôle de l'interface, un grand nombre de cas d'usages est testé et apporte une garantie de conformité aux utilisateurs.

Cette nouvelle qualification de la solution Generix Invoice Services V5 sera valable pour les 3 prochaines années. Elle remplace les précédentes versions obtenues, dont celle de 2017.