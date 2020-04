Generix Group nomme Thomas Gentils en tant que CTO

(Boursier.com) — Generix Group nomme Thomas Gentils au sein de son Comité de direction en tant que Chief Technical Officer (CTO) du Groupe. Parmi ses missions, il aura à définir la stratégie technologique, piloter l'ingénierie, la stratégie et les opérations R&D de l'entreprise en étroite collaboration avec les product managers. Il devra également déployer de nouveaux produits et services en SaaS. Nous sommes ravis d'accueillir Thomas Gentils au poste de CTO du groupe, nouvellement créé au sein de l'entreprise. Ses connaissances, son expérience dans des groupes internationaux et son approche 'agile' centrée sur l'humain sont de réels atouts pour accompagner l'évolution de Generix Group. Notre objectif est de continuer à apporter à nos clients des solutions toujours plus performantes, leur permettant de prendre sereinement le virage du SaaS pour leurs opérations de supplychain , se réjouit Aïda Collette-Sène, Directrice Générale de Generix Group.

Thomas Gentils met ses compétences techniques et managériales au service de grandes entreprises depuis près de 20 ans. En septembre 2019, Thomas Gentils a intégré Generix Group pour prendre la Direction de l'ingénierie de l'entreprise. A la tête d'environ 200 ingénieurs répartis sur la France et l'Amérique du nord, il pilote toutes les évolutions produits et nouveaux développements, la Recherche du Groupe (notamment avec le Big Data), et coordonne les équipes des différents pays sur ces sujets. Il pilotera également la sécurité informatique du groupe, en collaboration avec la Direction des Systèmes d'Information.