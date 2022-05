Generix Group : nomination d'un expert indépendant

(Boursier.com) — Le 22 avril 2022, Generix Group a communiqué sur l'entrée en négociations exclusives de ses principaux dirigeants et de Pléiade Investissement et ses dirigeants, avec le fonds Montefiore Investment, en vue de la conclusion d'un protocole d'investissement prévoyant la création d'une société ad hoc (New Gen Holding) et le dépôt d'une offre publique d'acquisition suivie, le cas échéant, d'un retrait obligatoire, sur les actions de Generix Group, pour un prix de 9,50 euros par action, assorti d'un complément de prix de 0,50 euro par action en cas de retrait obligatoire (Offre).

Dans ce cadre, le Conseil de surveillance de Generix Group a décidé de nommer, à l'unanimité de ses membres, et sur la recommandation du comité ad hoc composé de 4 membres du Conseil de surveillance (dont 3 indépendants), le cabinet Farthouat Finance, représenté par Madame Marie-Ange Farthouat, en qualité d'expert indépendant qui sera chargé de remettre un rapport sur les conditions financières du projet d'offre.

Il est précisé que "les négociations entre les parties suivent leur cours normal".