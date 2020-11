Generix Group mise sur Montréal

(Boursier.com) — Generix Group annonce l'expansion de son équipe à Montréal. Son bureau montréalais a déjà doublé de taille en 1 an, mais la croissance de l'entreprise se poursuit dans la région. Au cours des 3 prochaines années, Generix Group prévoit plus de 70 embauches pour compléter son équipe. Une quarantaine seront dédiées au centre de recherche et développement créé à Montréal.

Au total, il s'agit d'un investissement local d'environ 12 M$ CAN (environ 7,7 ME) en R&D.

L'entreprise mise sur l'expertise montréalaise pour le développement de la solution qui fait sa renommée en Amérique du Nord : Solochain. Il s'agit d'un système de classe mondiale de gestion d'entrepôt et d'exécution de la fabrication implémenté dans plus de 150 sites à travers le monde. Cette solution permet aux industriels, de même qu'aux opérateurs de logistique, d'optimiser globalement leur chaîne d'approvisionnement et, in fine, la performance de leurs opérations.