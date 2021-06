Generix Group met en place une organisation du travail hybride

(Boursier.com) — Generix Group, éditeur de solutions SaaS collaboratives pour l'écosystème de la Supply Chain et du Commerce, annonce la signature d'un nouvel accord sur le télétravail. S'inscrivant dans la droite lignée des résultats des enquêtes internes réalisées mi-2020, il va beaucoup plus loin que la Charte précédemment en vigueur. Basé sur cinq fondamentaux, il sera effectif à compter du 1er juillet 2021.

Pratiqué depuis de nombreuses années chez Generix Group, le télétravail fait pleinement partie de l'organisation de l'entreprise. D'ailleurs, la mise en place du télétravail permanent pendant la crise sanitaire de la Covid-19 s'est opérée de manière naturelle pour les équipes Generix, cela a confirmé que les nécessités opérationnelles et organisationnelles de l'entreprise pouvaient être compatibles avec ce dispositif.

Ce nouvel accord repose sur cinq fondamentaux :

-Les contraintes et nécessités de l'entreprise ;

-Le volontariat des collaborateurs ;

-L'autonomie et le pouvoir du manager dans la gestion du télétravail ;

-L'équilibre vie personnelle - vie professionnelle des salariés ;

-Le maintien du lien social

Il prévoit pour les salariés français, sur la base du volontariat, de pouvoir travailler depuis leur domicile jusqu'à trois jours par semaine. Pour aller plus loin, Generix s'engage à verser une prime de 120 euros pendant la première année de télétravail à ses collaborateurs. Cette dernière leur permettra de pallier les éventuelles dépenses liées à la mise en place de cette nouvelle organisation de travail.

Le bilan positif de la mise en place du télétravail pendant la crise de la Covid-19 a été corroboré par les résultats de deux enquêtes internes, l'une à destination des salariés et l'autre des managers, au moyen desquels les collaborateurs ont fait part de leur souhait de voir le télétravail se développer.

Ces études ont démontré que 97% des salariés ont vécu de manière positive le télétravail durant la période de crise sanitaire et plus de 70% d'entre eux souhaitent que le télétravail puisse continuer au sortir de la crise, de manière plus soutenue qu'auparavant. Du côté des managers, le constat est le même, puisque 97% d'entre eux n'ont rencontré aucune difficulté de management pendant la période. Ces constats positifs sont certainement étroitement liés aux efforts déployés par Generix durant la crise. En effet, 95% des collaborateurs du Groupe se disaient satisfaits des mesures mises en place et de l'aide apportée par l'entreprise durant cette période.

Pour Generix, la pratique du télétravail illustre parfaitement la stratégie de digitalisation des métiers du Groupe, qui s'articule autour de la collaboration, l'autonomie, la responsabilisation et la simplification. Ce nouvel accord s'inscrit également dans une démarche plus globale de développement de la "Qualité de Vie au Travail", facteur d'attractivité pour les potentiels candidats et de rétention pour les salariés en France.

"Je suis ravie d'avoir pu finaliser cet accord avec nos partenaires sociaux et de l'annoncer aujourd'hui. Ensemble, nous avons réussi à trouver le juste équilibre entre télétravail et travail en présentiel, avec pour objectif d'allier souplesse, agilité et qualité de vie au travail, tout en garantissant le lien social, les échanges spontanés entre collègues, l'émulation et la créativité, que seul le travail sur site permet. Nous sommes fiers d'être parmi les premiers de notre secteur d'activité à mettre en place un tel accord de télétravail", commente Valérie Berjonneau, Directrice des Ressources Humaines de Generix Group.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Compte tenu de la nouveauté du dispositif, les parties conviennent de se réunir à l'issue du 7ème mois d'application de l'accord. Elles pratiqueront ensemble un retour d'expérience et décideront le cas échéant de sa modification par voie d'avenant.