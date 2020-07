Generix Group : léger repli de l'activité au premier trimestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Generix Group affiche au premier trimestre de son exercice 2020-2021 un chiffre d'affaires de 18,9 ME, en baisse limitée de -6% sur un an.

Le niveau de revenus et de signatures observé sur le trimestre écoulé permet à l'éditeur de solutions applicatives SaaS pour les écosystèmes industriels, logistiques et du retail de confirmer son anticipation d'une activité 2020/2021 proche de celle de 2019/2020, dans l'hypothèse d'une normalisation progressive de l'activité économique à partir de septembre 2020.

Afin de préparer et soutenir la reprise de la dynamique de croissance, Generix Group a fait le choix de ne pas altérer son dispositif opérationnel et d'accroître son effort d'innovation. Il a décidé d'investir en R&D dès les prochains mois pour développer de nouveaux composants d'offres répondant aux problématiques actuelles de ses clients, dont l'émergence de nouveaux usages autour de la robotisation, de l'automatisation, de la réalité augmentée et de l'IOT.

Sur ces bases, Generix anticipe un recul maîtrisé de sa marge d'Ebitda sur l'exercice en cours et un retour à des niveaux de croissance comparables à ceux des derniers exercices dès 2021/2022, dans l'hypothèse d'un contexte sanitaire stabilisé.