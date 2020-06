Generix Group : Julien Boisnet est nommé Chief Sales Officer

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Generix Group, éditeur de solutions SaaS collaboratives pour l'écosystème de la Supply Chain et du Commerce, annonce la nomination de Julien Boisnet en tant que Chief Sales Officer du Groupe.



La mission de Julien Boisnet au sein de Generix Group est de coordonner la stratégie commerciale et le développement des activités dans différentes régions où l'entreprise est présente (France, Canada, Amérique du Nord, Brésil, Portugal, Benelux, Russie, Espagne, Italie), afin d'accélérer la croissance rentable du groupe et de lui permettre d'atteindre les objectifs fixés.

