Generix Group et Retail Extended Logistics renforcent leur collaboration au profit des clients retailers et industriels du 4PL

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Generix Group, éditeur de solutions SaaS collaboratives pour l'écosystème de la Supply Chain et du Commerce, et Retail Extended Logistics annoncent une nouvelle étape de leur collaboration au profit de la performance des clients du 4PL et de sa croissance. Pour un acteur majeur de la grande distribution en France qui a confié ses opérations supply chain à REL, Generix Group a récemment opéré la transformation des opérations de transport avec le déploiement d'une solution TMS en SaaS. La solution pilote tous les flux de transport fournisseurs. Hautement évolutive, elle permettra à REL de proposer à ses nouveaux clients un service packagé, ouvert et agile, pour la gestion de leur transport.

REL a par ailleurs fait le choix de deux autres solutions du Generix Supply Chain Hub pour mettre à disposition de ses clients une plateforme digitale de pilotage stratégique de leurs flux et activités supply chain :

-Generix Datapower, pour bénéficier de multiples indicateurs métier permettant un tracking très précis des opérations,

-Generix Supply Chain Visibility, pour favoriser la collaboration entre donneurs d'ordres et partenaires connectés.

Au-delà, Retail Extended Logistics tire parti du savoir-faire de Generix Group en matière de gestion des flux d'information pour son projet de digitalisation globale de ses flux logiques et physiques.

"Retail Extended Logistics propose une offre 4PL packagée à ses clients industriels et distributeurs. La collaboration avec Generix Group au profit d'un grand distributeur français nous a permis de définir ensemble une solution globale, intégrant TMS et modules de pilotage et de collaboration. Nous pourrons rapidement accompagner ainsi de nouveaux clients sur des processus métier end-to-end, tout en leur garantissant réduction des coûts et traçabilité de leurs opérations", déclare Charles Tram, Directeur général de Retail Extended Logistics.