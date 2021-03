Generix Group : contrat auprès de Rexel Espagne

(Boursier.com) — Rexel Espagne a fait appel à l'expertise de Generix Group, éditeur de solutions applicatives SaaS et expert de la Supply Chain collaborative, pour l'accompagner dans ses opérations de gestion des entrepôts et du transport.



Avec 48 points de vente dans toute l'Espagne, 630.000 références, plus de 20.000 clients et 1.340 fournisseurs, Rexel Espagne propose aux professionnels de l'industrie, de l'habitat et du tertiaire, du matériel et des solutions électriques innovantes pour améliorer le confort et la performance énergétique.

Rexel Espagne a souhaité opérer une rénovation complète de sa stratégie logistique et évoluer vers un réseau logistique dit en "diamant" dans lequel sont regroupés 4 centres de distribution afin d'assurer une prestation durable et efficace à ses succursales. Afin d'améliorer son efficacité dans le domaine de la Supply Chain, Rexel Espagne s'est adjoint l'expertise de Generix Group pour la mise en place deux solutions : le TMS pour la gestion du transport et le WMS pour ses 5 entrepôts régionaux qui serviront l'ensemble du territoire national. Outre la numérisation des processus, l'un des objectifs principaux de cette nouvelle stratégie de distribution est de renforcer la traçabilité "track and trace", qui représente un enjeu majeur dans l'amélioration et l'efficacité de la gestion logistique au profit de la satisfaction client.

Stable, solide et évolutive, la solution TMS de Generix Group s'intègre avec la plate-forme ERP, centre névralgique des informations clients. Eprouvée depuis 10 ans, la solution TMS de Generix offre au client une traçabilité complète de ses commandes, depuis n'importe quel appareil, en pouvant vérifier son statut et gérer tout incident en ligne. La solution WMS de Generix Group permet à Rexel Espagne de gérer les 150.000m2 d'espace de stockage de ses 5 entrepôts régionaux afin de maximiser les stocks, d'optimiser les coûts de transport et de réduire les délais de livraison, tout en répondant à la stratégie de proximité chère à l'entreprise.