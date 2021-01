Generix Group confirme un retour vers des niveaux de croissance normatifs

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Generix Group, éditeur de solutions applicatives SaaS pour les écosystèmes industriels, logistiques et du retail, publie au titre du 3e trimestre de l'exercice 2020-2021, un chiffre d'affaires de 20,73 millions d'euros, quasi stable par rapport à la même période de l'exercice précédent (20,81 ME) et en croissance de +8,1% par rapport au 2ème trimestre 2020. A taux de change constant, le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 21,3 ME, en croissance de +2,4% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent.

Ce trimestre marque également le retour à la croissance du revenu des activités SaaS qui progressent de +3% à taux de change courant, grâce à une amélioration sensible des surconsommations par rapport aux trimestres précédents.

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires du Groupe ressort à 58,8 ME (-3%) à taux de change courant, et à 60 ME, en léger retrait de 1% à taux de change constant

Perspectives

Trimestre après trimestre, Generix Group illustre la résilience de son modèle et confirme la trajectoire de retour vers des niveaux de croissance normatifs.

Generix Group anticipe le maintien d'un rythme soutenu de signature de nouveaux contrats SaaS sur les trimestres à venir, ce qui devrait permettre un retour à une croissance normative dès l'exercice 2021-2022, après un exercice 2020/2021 en légère décroissance.

L'évolution de la profitabilité sur l'exercice 2020/2021 devrait être en ligne avec celle observée sur le 1er semestre, avec un recul maîtrisé de la marge d'Ebitda hors impact de l'effort consenti en recherche et développement.

Fort d'une structure financière saine et solide, d'un modèle résilient, et d'un portefeuille de clients robuste, le Groupe est confiant en l'avenir. Comme annoncé, il entend poursuivre ses investissements stratégiques en R&D afin de bénéficier du potentiel des marchés de la supply chain et de la digitalisation sur lesquels il opère déjà avec succès.