Generix Group : apprécié de Gartner

(Boursier.com) — Generix Group, éditeur de solutions SaaS collaboratives pour l'écosystème de la Supply Chain et du Commerce, a été reconnu par Gartner pour la 2e année consécutive parmi les fournisseurs de solutions WMS et positionné dans le "2020 Magic Quadrant for Warehouse Management Systems".