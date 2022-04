Generix Group annonce la reprise de sa cotation à compter du 26 avril

(Boursier.com) — Generix Group, éditeur de solutions applicatives SaaS pour les écosystèmes industriels, logistiques et du retail, annonce la reprise de sa cotation à compter du mardi 26 avril 2022.

Le Groupe a suspendu sa cotation la journée du lundi 25 avril 2022 dans le contexte de l'annonce réalisée dans la soirée du 22 avril 2022 et concernant l'entrée en négociations exclusives de Generix, ses dirigeants, Pléiade Investissement, et Montefiore Investment, en vue de la conclusion d'un protocole d'investissement conduisant au dépôt d'une offre publique d'acquisition au prix de 9,50 euros par action, avec un incitatif de 0,5 euros par action si le seuil de retrait de côte de 90% est atteint. Cette suspension de la cotation visait à donner à l'ensemble des actionnaires de Generix Group et au marché au sens large l'opportunité de prendre connaissance de ce projet.