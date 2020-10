Generix Group annonce la création de Generix Soft Group Romania

(Boursier.com) — Generix Group, éditeur de solutions applicatives SaaS pour les écosystèmes industriels, logistiques et du retail, accélère ses investissements en recherche et développement et annonce la création de Generix Soft Group Romania, centre de compétences d'ingénierie logicielle basé à Cluj, pôle technologique et poumon économique situé au Nord-ouest du pays. Cet investissement doit être finalisé le 30 octobre prochain et reste soumis aux conditions usuelles en la matière. La nouvelle entité sera une filiale de Generix Group SA.

Grâce à l'acquisition d'une entreprise locale, Generix Soft Group Romania comptera immédiatement plus de 70 collaborateurs oeuvrant sur les solutions logicielles du groupe.

La société nouvellement créée sera constituée principalement de concepteurs-développeurs dotés de fortes compétences en développement de logiciels sur des technologies de pointe. Ces équipes travailleront en très étroite collaboration et en équipe agile étendue avec les collaborateurs de R&D de Generix Group basés en France et au Canada sur ses solutions WMS, TMS et de dématérialisation.

"La création de Generix Soft Group Romania marque une nouvelle accélération de nos investissements R&D au profit de nos clients", a déclaré Jean-Charles Deconninck, Président de Generix Group. "Plus que jamais, l'innovation et l'industrialisation de nos solutions sont au coeur de notre stratégie. L'ensemble des équipes oeuvre au quotidien pour offrir à nos clients la plateforme de services digitaux leur permettant d'optimiser la performance de leur Supply Chain".